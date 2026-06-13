Синоптик назвала сроки ослабления жары в Москве

Ослабление жары в Москве начнется уже 14 июня. Об этом заявила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с aif.ru.

По ее словам, ближайшие дни погода останется неустойчивой, с дневными осадками. Высокая температура пока сохранится: днем ожидается +29…+31 градусов, а ночью — +22…+23 градусов.

«Ослабление жары начнется 14 июня. В этот день возможны кратковременные дожди с грозами, местами может выпадать град. Температура воздуха понизится до отметки +24…+26 градусов», — отметила синоптик.

При этом до июля жаркая погода в Москву не вернется. В отдельные дни ожидаются кратковременные дожди, а преобладающая дневная температура составит +20…+25 градусов.

Ранее сообщалось, что купальный сезон в Московской области начнется не раньше июля. Такую дату озвучила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.