Опубликовано 04 мая 2026, 00:00
Синоптик «обрадовал» москвичей прогнозом погоды на 9 мая

Шувалов: температура в День Победы в Москве может опуститься до +10 градусов.
Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Москвичей ждет похолодание на вторую часть майских праздников. Температура в День Победы в столице может опуститься до +10 градусов, рассказал РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

До этого синоптик проинформировал, что температура воздуха во вторник и среду, 4 и 5 мая, прогреется до +24 градусов.

«По всей видимости, такой климат резкого потепления будет не слишком продолжительным, он не затянется надолго, и поэтому к 9 числу можно ожидать снижения температуры, но... похолодания со снегом уже не будет», — подчеркнул Шувалов.

Он также добавил, что температура понизится до +10 градусов. С 8 по 10 мая есть вероятность понижения температуры и похолодания в столице.

