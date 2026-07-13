Синоптик оценила вероятность формирования смерча в Москве

В Москве условий для формирования смерча сейчас нет. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Нет, конечно. В Москве сейчас нет условий для формирования смерча. Погода не настолько жаркая и атмосферный фронт стал менее контрастным», — сказала она.

Синоптик также подчеркнула, что в России такие явления возможны, особенно летом, на контрастных холодных фронтах.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Москве немного похолодает. Такой прогноз погоды сделала Татьяна Позднякова.