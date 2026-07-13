Опубликовано 13 июля 2026, 04:071 мин.
Синоптик оценила вероятность формирования смерча в Москве
Синоптик Позднякова: условий для формирования смерча сейчас в Москве нет.
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press
В Москве условий для формирования смерча сейчас нет. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«Нет, конечно. В Москве сейчас нет условий для формирования смерча. Погода не настолько жаркая и атмосферный фронт стал менее контрастным», — сказала она.
Синоптик также подчеркнула, что в России такие явления возможны, особенно летом, на контрастных холодных фронтах.
Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Москве немного похолодает. Такой прогноз погоды сделала Татьяна Позднякова.