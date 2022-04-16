Синоптик пообещал москвичам потепление до 15 градусов

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал, что на следующей неделе москвичей ожидает потепление до 15 градусов. Его прогноз передает РИА Новости.

«Температура вернется с трудом в свое климатической русло», — отметил Тишковец. Так, днем в городе будет плюс 10-15 градусов, а ночью температура воздуха понизится до плюс 1-6 градусов.

Ранее синоптик предупредил, что на выходных в Москву вернутся заморозки. К утру 16 апреля осадки образуют неустойчивый снежный покров. Температура снизится с плюс 4-6 шести градусов ночью до 3-5 градусов тепла днем.