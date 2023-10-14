Синоптик пообещала москвичам теплую неделю

Прогноз погоды на предстоящую неделю в столице в беседе с «Вечерней Москвой» назвала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Синоптик пообещала москвичам теплую погоду с осадками.

Так, в понедельник в городе ожидается до плюс 11 градусов, во вторник — 6-8 градусов тепла, в среду — до 10 градусов. С четверга в столицу придут осадки, однако температурные значения прошлых дней сохранятся.

Ясная и солнечная погода будет ожидать москвичей на выходных, рассказала метеоролог.

Ранее москвичам спрогнозировали по-летнему теплую ночь.