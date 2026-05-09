Опубликовано 08 мая 2026, 21:141 мин.
Синоптик предупредил москвичей о начале лета раньше срока
Синоптик Леус: Лето в Москве может начаться на три недели раньше срока .
Фото: Roman Denisov / Global Look Press
Метеорологическое лето в Москве может начаться на три недели раньше климатических сроков, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
По его словам, начало метеорологической весны в 2026 году, которая стартовала в Москве в последний день календарной зимы, обернулось рекордно теплым мартом и холодным апрелем.
«Метеорологическое лето в столице может стартовать более чем на три недели раньше средних многолетних сроков», — предупредил он.
