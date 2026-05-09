Синоптик предупредил москвичей о начале лета раньше срока

Метеорологическое лето в Москве может начаться на три недели раньше климатических сроков, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, начало метеорологической весны в 2026 году, которая стартовала в Москве в последний день календарной зимы, обернулось рекордно теплым мартом и холодным апрелем.

«Метеорологическое лето в столице может стартовать более чем на три недели раньше средних многолетних сроков», — предупредил он.

