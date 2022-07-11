Синоптик предупредил о тяжелом «супержарком» дне в Москве

О сильной жаре в понедельник, 11 июля, предупредил москвичей в разговоре с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Супержарко будет в понедельник — до 31-33 градусов. Это будет день тяжелый действительно. Локально вероятна гроза и порывы ветра до 18 метров в секунду», — цитирует агентство синоптика.

При этом уже во вторник в регионе ожидается резкий спад жары, сопровождающийся ветрами и грозами, сообщил Вильфанд. По его данным, во вторник температура опустится до 22-24 градусов тепла, а к концу недели — до 20 градусов.

Ранее о предстоящем похолодании предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.