Синоптик предупредил о возможном возникновении смерча в Подмосковье

В Московской области может образоваться смерч. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его прогнозу, 22 мая станет заключительным днем аномального тепла в Центральной России. Вечером ожидается холодный атмосферный фронт — Москву и Подмосковье накроют свинцовые тучи высотой до 12 километров.

«К северу от мегаполиса (север Подмосковья, юго-восток Тверской и запад Ярославской области, а также на Вологодчине) местами может сформироваться смерч! Небесная канцелярия откроет кран на полную мощность, и ливень стеной хлынет как из ведра — на каждый метр квадратный московских улиц прольется не менее 10-15 литров воды», — сообщил синоптик.

Ранее москвичей предупредили о грозе.