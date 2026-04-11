Синоптик раскрыл дату возвращения тепла в Москву

Тепло в Москву вернется на выходных. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с РИА Новости.

По его словам, в субботу, 11 апреля, несмотря на холодное утро, воздух в столице прогреется до 8-9 градусов тепла. В воскресенье, 12 апреля, столбики термометров покажут 11-13 градусов Цельсия.

При этом на следующей неделе в Москве ожидается плюс 17 — плюс 18 градусов, добавил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что воздух в российской столице на Пасху прогреется до плюс 13 градусов. При этом в ночное время еще будет холодно: температура будет колебаться около нулевой отметки в столице, в регионе прогнозируется от минус 2 до плюс 2 градусов.