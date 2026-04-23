Синоптик раскрыла причины похолодания в Москве

Атлантические и южные циклоны открыли дорогу холодному арктическому воздуху, и температура воздуха в Москве упала. Об этом рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости.

По словам синоптика, траектории атлантических циклонов проходят севернее Полярного круга. Однако на этот раз циклоны отклонились от них. Также произошло вторжение южных циклонов.

«Еще практически не было атлантических циклонов, которые в полной мере правильно бы двигались с запада на восток. И даже те циклоны, которые будут формироваться, например, над Баренцевым морем, выступают как "ныряющие", то есть они ныряют на нашу территорию и тем самым тоже открывают дорогу холодному арктическому воздуху», — заявила специалист.

Ранее синоптики спрогнозировали порывистый ветер и мокрый снег в Москве в четверг, 23 апреля. По данным специалистов, днем температура воздуха в городе будет в пределах от +4 до +6 градусов, а по области — от +1 до +6 градусов.