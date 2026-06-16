Синоптик рассказал о рекордных осадках в Московском регионе

В Московском регионе выпало более половины месячной нормы осадков за последние сутки. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, в столичном регионе за один день выпало свыше 50% месячной нормы осадков. Так, в Москве на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали 12 мм осадков. В Строгино выпало 10 мм, в Тушино — 14 мм, а в Бутово — 15 мм. Месячная норма для июня составляет 77 мм.

Как отметил Тишковец, в Подмосковье наибольшее количество осадков зарегистрировали в Дмитрове и Мелихове — по 35 мм. Это соответствует 53% месячной нормы. В Сергиевом Посаде выпало 32 мм осадков, в Клину и Талдоме — по 26 мм.

В итоге Дмитров и Мелихово стали лидерами по количеству выпавших осадков за прошедшие сутки.

Ранее сообщалось, что в Москве и некоторых других регионах все заметнее проявляются погодные тенденции, связанные с изменением климата. Об этом рассказал советник Гидрометцентра России Юрий Варакин.