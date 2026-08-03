Синоптик рассказал о самом жарком дне с начала года в Москве

Второе августа стало самым жарким днем с начала текущего года в Москве. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

К пяти часам дня, по данным базовой метеостанции столицы, температура воздуха достигла отметки в плюс 30,6 градусов.

«Воскресенье принесло в столицу шестой "тридцатник" с начала года, теперь их по три у мая и у лета…», — добавил Леус.

Синоптик также напомнил, что до этого самыми теплыми днями 2026 года в Москве были 21 мая и 2 июля, тогда столбики термометров показывали 30,4 градуса тепла.

Однако, побив рекорд, погода изменилась, и уже к шести часам вечера воскресенья на западе и севере Подмосковья сформировались грозы и ливни.

Ранее жителям Москвы рассказали о погоде в первый рабочий день недели — 3 августа.