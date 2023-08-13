Синоптик рассказал о влиянии вихря на погоду в Москве

О влиянии циклонического вихря на погоду в Москве в воскресенье, 13 августа, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Столица остается под влиянием циклонического вихря. В воскресенье она окажется в его тыловой части, в зоне облачной с прояснениями погоды с кратковременными дождями, а по области — и с грозами», — рассказал синоптик. Он уточнил, что вихрь постепенно теряет силу.

Дневная температура воздуха в Москве составит 21-23 градуса, а по области — 19-24 градуса тепла. Южный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

Ранее о резких перепадах погоды в Москве до конца августа сообщил метеоролог Александр Ильин.