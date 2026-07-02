Синоптик рассказал подробности о жаркой погоде в Москве

Температура воздуха в Москве не поднимется до 32 градусов, поэтому рекорд жары, установленный в 1898 году, побит не будет. Об этом РИА Новости заявил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

По прогнозу синоптика, 1 и 2 июля в Москве воздух прогреется примерно до 30 градусов, местами — до 30–31 градуса.

Он также отметил, что для столицы температура около +30 уже считается сильной жарой, тогда как в Подмосковье этот статус присваивается при +35 градусах и выше.

Ранее директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов в беседе с «Москвой 24» оценил вероятность засухи в столице России из-за летней жары. По его словам, в этом сезоне возможны волны жары — слабо предсказуемые долгоживущие блокирующие антициклоны на неделю и более.