Синоптик рассказала москвичам о сухой погоде в ближайшие три дня

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что с пятницы, 17 июля, погоду в Москве и Московской области будет определять антициклон. В связи с этим в течение трех дней осадков не ожидается, пишет «Радио 1».

По ее словам, перед грядущим потеплением возможны локальные дожди и порывы ветра до 12—15 м/с. 17 июля воздух прогреется до +21...+23 °C в Москве и до +20...+25 °C в области.

В свою очередь, в выходные ночи станут теплее, а дневная погода будет по-летнему жаркой, но без изнуряющей духоты, подчеркнула Позднякова.

Ночь со 2 на 3 июля в Москве минимальная температура на ВДНХ составила плюс 19,1 градуса. Об этом рассказала Татьяна Позднякова. Ночь в Москве оказалась самой теплой с начала лета.