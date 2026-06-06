Город
Опубликовано 05 июня 2026, 22:23
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Синоптик рассказала о возвращении в Москву тридцатиградусной жары

Синоптик Паршина заявила о возвращении в Москву тридцатиградусной жары с 10 июня.
Синоптик рассказала о возвращении в Москву тридцатиградусной жары
Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Температура в российской столице достигнет отметки в плюс 30 градусов в среду, 10 июня. О возвращении жары РИА Новости рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Она добавила, что 11 столбики термометров поднимутся до плюс 32 градусов. При этом на протяжении этих дней прогнозируется переменная облачность, возможен небольшой дождь.

По словам специалиста, уже в понедельник, 8 июня, жара окажется «на низком старте» — температура составит плюс 29 градусов.

Ранее Паршина рассказала, что купальный сезон в Московской области начнется не раньше июля. Она отметила, что в настоящее время вода в Москве-реке слишком холодная.

Автор:Анна Вальман
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