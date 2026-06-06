Синоптик рассказала о возвращении в Москву тридцатиградусной жары

Температура в российской столице достигнет отметки в плюс 30 градусов в среду, 10 июня. О возвращении жары РИА Новости рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Она добавила, что 11 столбики термометров поднимутся до плюс 32 градусов. При этом на протяжении этих дней прогнозируется переменная облачность, возможен небольшой дождь.

По словам специалиста, уже в понедельник, 8 июня, жара окажется «на низком старте» — температура составит плюс 29 градусов.

Ранее Паршина рассказала, что купальный сезон в Московской области начнется не раньше июля. Она отметила, что в настоящее время вода в Москве-реке слишком холодная.