Опубликовано 07 июля 2026, 03:581 мин.
Синоптик рассказала о возвращении жары в Москву
Синоптик Позднякова: Жаркая погода вернется в Москву 10 июля, воздух прогреется до +27.
Фото: Belkin Alexey / Global Look Press
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости о возвращении жаркой погоды в Москву.
По словам специалиста, уже в предстоящую пятницу, 10 июля, жителей столицы ждет настоящая летняя погода, столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
«В пятницу Москва на некоторое время окажется в теплом секторе циклона, а затем вновь попадет в его тыловую часть, погода будет неустойчивой», — добавила Позднякова.
Ранее власти Москвы напомнили жителям и гостям города об основных правилах безопасности в сильную жару.
Перед поездкой необходимо проветрить салон автомобиля, а парковочное место для транспорта стоит выбирать в тени. Также в жаркую погоду нельзя оставлять в машине детей и животных.