Синоптик рассказала о возвращении жары в Москву

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости о возвращении жаркой погоды в Москву.

По словам специалиста, уже в предстоящую пятницу, 10 июля, жителей столицы ждет настоящая летняя погода, столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.

«В пятницу Москва на некоторое время окажется в теплом секторе циклона, а затем вновь попадет в его тыловую часть, погода будет неустойчивой», — добавила Позднякова.

Ранее власти Москвы напомнили жителям и гостям города об основных правилах безопасности в сильную жару.

Перед поездкой необходимо проветрить салон автомобиля, а парковочное место для транспорта стоит выбирать в тени. Также в жаркую погоду нельзя оставлять в машине детей и животных.