Синоптик высказался о риске урагана в Московском регионе

Начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев в беседе с РИА Новости высказался о риске появления урагана в Московском регионе во вторник, 28 июля.

По словам специалиста, опасной стихии в регионе не будет.

«Для его [урагана] возникновения нужны порывы ветра от 33 метров секунду и выше, а в Москве и области ожидается только до 17 метров в секунду во время непогоды», — пояснил Голубев.

Однако синоптик предупредил жителей региона, что во второй половине дня в Москве местами пройдут дожди, а область и вовсе накроют ливни с грозами.

Ранее президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Краснико раскрыл причину погодных аномалий в Москве, которые наблюдаются в российской столице уже на протяжении нескольких лет.