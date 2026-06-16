Синоптик заявил о приходе сентября в середине июня в Москву

В Москве в середине июня установилась сентябрьская погода. О приходе осени в столицу заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик сообщил, что 16 июня в Москве ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода и кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит всего плюс 15-18 градусов, что соответствует климатической норме начала осени.

«В Москве — настоящая сентябрьская погода», — написал Тишковец.

По его словам, прохладная и дождливая погода сохранится в Москве до субботы включительно. Вечером 20 июня в столице распогодится, а столбики термометров покажут от плюс 21 до плюс 24 градусов Цельсия, что идеально соответствует климатической норме июня.

Ранее советник Гидрометцентра России Юрий Варакин заявил, что в Москве и некоторых других регионах все заметнее проявляются погодные тенденции, связанные с изменением климата.