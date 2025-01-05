Синоптики назвали сроки прихода зимних морозов в Центральную Россию

В центре погоды «Фобос» рассказали, что в настоящее время в европейской части России средняя погода значительно выше климатической нормы, а заморозков следует ожидать не ранее середины января.

«Потепление, которое на Рождество прорвется в Центральную Россию, окажется довольно затяжным. И только в середине января оно может смениться мощным арктическим вторжением», — заявили синоптики, добавив, что при этом средняя температура должна стать ниже многолетних значений.

При этом отмечается, что к концу месяца в центр страны вернется теплая погодная аномалия.