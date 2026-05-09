Синоптики пообещали москвичам дождь 9 мая

Облачная погода, дождь и до 15 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье 9 мая, сообщил Гидрометцентр России.

«Облачно. Местами небольшой дождь», — уточнили специалисты. По данным экспертов, температура воздуха в Москве составит от 13 до 15 градусов тепла, по Московской области столбики термометров покажут от плюс 10 до плюс 15 градусов. Ожидается восточный, северо-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

Синоптики добавили, что атмосферное давление составит 754 миллиметров ртутного столба.

