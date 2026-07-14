Опубликовано 14 июля 2026, 12:361 мин.
Синоптики предупредили о грозе в Московском регионе во второй половине дня
Гидрометцентр: Во второй половине дня в Московском регионе ожидается гроза.
Фото: Сергей Булкин / ТАСС
Во второй половине дня во вторник, 14 июля, в Московском регионе ожидается гроза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на последние данные Гидрометцентра России.
«Днем в столичном регионе возможен кратковременный дождь, местами гроза, при грозе скорость порывов северного ветра может усиливаться до 15 метров в секунду», — приводит агентство слова собеседника.
Уточняется, что гроза прогнозируется в период с 12 до 18 часов. На это время в Подмосковье будет объявлен желтый погодный уровень. В самой Москве в это время будет действовать нейтральный зеленый уровень.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москву вернется тепло.