Синоптики предупредили о грозе в Московском регионе во второй половине дня

Во второй половине дня во вторник, 14 июля, в Московском регионе ожидается гроза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на последние данные Гидрометцентра России.

«Днем в столичном регионе возможен кратковременный дождь, местами гроза, при грозе скорость порывов северного ветра может усиливаться до 15 метров в секунду», — приводит агентство слова собеседника.

Уточняется, что гроза прогнозируется в период с 12 до 18 часов. На это время в Подмосковье будет объявлен желтый погодный уровень. В самой Москве в это время будет действовать нейтральный зеленый уровень.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москву вернется тепло.