Опубликовано 07 апреля 2026, 22:431 мин.
Синоптики рассказали об осадках в Московском регионе
В Гидрометцентре рассказали москвичам об осадках в столичном регионе.
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Дождь и снег начнутся в столице и области после полуночи, 8 апреля и могут продолжаться до конца суток. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.
Как ожидается, до утра среды, 8 апреля, общее количество выпавших осадков в виде дождя и мокрого снега может составить до 2 мм. При этом осадки начнутся после полуночи
В регионе ночью местами может возникнуть отложение мокрого снега. На дорогах образуется гололедица. Днем осадки продолжатся, но в основном в виде дождя.
Ранее сообщалось, что воздух в российской столице на Пасху прогреется до плюс 13 градусов, осадки маловероятны. Таким прогнозом поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.