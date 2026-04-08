Синоптики рассказали об осадках в Московском регионе

Дождь и снег начнутся в столице и области после полуночи, 8 апреля и могут продолжаться до конца суток. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Как ожидается, до утра среды, 8 апреля, общее количество выпавших осадков в виде дождя и мокрого снега может составить до 2 мм. При этом осадки начнутся после полуночи

В регионе ночью местами может возникнуть отложение мокрого снега. На дорогах образуется гололедица. Днем осадки продолжатся, но в основном в виде дождя.

Ранее сообщалось, что воздух в российской столице на Пасху прогреется до плюс 13 градусов, осадки маловероятны. Таким прогнозом поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.