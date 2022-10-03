Синоптики спрогнозировали приход золотой осени в Москву

В Москву начиная с четверга, 6 октября, придет солнечная и сухая погода, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По его словам, начнется период яркой золотой осени. «С четверга будет солнышко показываться, осадков не будет, хоть и особого тепла тоже не будет. Это не бабье лето, но такая красивая золотая осень», — спрогнозировал синоптик.

К концу недели солнца станет еще больше. Осадки не прогнозируются. В понедельник, 3 октября, днем будет 12-14 градусов тепла, во вторник, 4 октября, — плюс 10-12 градусов, в среду, 5 октября, воздух прогреется до 9-11 градусов, 6 октября, в четверг, термометры покажут 10-15 градусов тепла, в пятницу (7 октября) — 11-16 градусов тепла.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал снег в Москве к середине октября.