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Система хранения в московском супермаркете удивила россиян

Система хранения в московском супермаркете удивила россиян
Кадр: Telegram-канал «Свиблово и рядом»

Необычную систему хранения вещей посетителей в московском супермаркете продемонстрировали на видео. Ролик, удививший россиян, выложили в Telegram-канале «Свиблово и рядом».

Автор ролика показал, что ключ, прикрепленный к определенной ячейке под индивидуальным номером, на самом деле подходит к любому ящику. В доказательство он открыл ящик под номером 17 ключом от ящика номер 18. Этот факт взволновал пользователей сети. Видео набрало несколько десятков реакций, большинство из которых — удивленные.

Однако открытие, сделанное мужчиной, поразило не всех. Комментаторы заявили, что подобная система существует давно и не только в указанном магазине. «Хорош тот ключ, которым можно открыть любой замок», — поиронизировали пользователи.

Ранее россиянка раскрыла схему обмана на деньги в одном из столичных супермаркетов, связанную с разницей цен при взвешивании продукта и его оплате на кассе.

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