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Скрывавшегося 12 лет убийцу помогла найти система распознавания лиц в метро

Скрывавшегося 12 лет убийцу помогла найти система распознавания лиц в метро
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Скрывавшегося 12 лет убийцу помогла найти система распознавания лиц в московском метро. Об этом сообщили на сайте телеканала РЕН ТВ.

Уточняется, что в 2009 году уроженец Ставрополья стал фигурантом дела об убийстве и находился под подпиской о невыезде. Однако вскоре ему удалось скрыться от следствия и уехать в Москву.

Во вторник, 5 апреля, находящегося в федеральном розыске 56-летнего мужчину задержали на станции метро «Народное Ополчение».

Ранее в Москве поймали скрывавшегося 18 лет убийцу. 49-летний мужчина проживал на улице Чертановской.

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