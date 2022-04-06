Скрывавшегося 12 лет убийцу помогла найти система распознавания лиц в метро

Скрывавшегося 12 лет убийцу помогла найти система распознавания лиц в московском метро. Об этом сообщили на сайте телеканала РЕН ТВ.

Уточняется, что в 2009 году уроженец Ставрополья стал фигурантом дела об убийстве и находился под подпиской о невыезде. Однако вскоре ему удалось скрыться от следствия и уехать в Москву.

Во вторник, 5 апреля, находящегося в федеральном розыске 56-летнего мужчину задержали на станции метро «Народное Ополчение».

Ранее в Москве поймали скрывавшегося 18 лет убийцу. 49-летний мужчина проживал на улице Чертановской.