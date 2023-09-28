У самолета Москва — Анталия отказало системное оборудование

Системное оборудование вышло из строя у пассажирского самолета Москва — Анталия, вылетевшего из аэропорта Внуково. Об этом сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Экипаж воздушного судна доложил об отказе оборудования «ТКАС», отвечающего за предупреждение столкновения самолетов в воздухе. Капитан воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения.

Ранее летевший в Москву из Санкт-Петербурга самолет столкнулся со стаей птиц при посадке в аэропорту Внуково. Инцидент завершился благополучно.