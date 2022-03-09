Зафиксирован исторический скачок цен на новостройки в Москве

В Москве на рынке новостроек эконом- и комфорт-класса зафиксирован самый резкий ценовой скачок с 2014 года, сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на исследования риелторской компании.

По информации источника, в феврале текущего года квадратный метр в новостройках столицы подорожал на пять процентов и достиг стоимости 281 тысяча рублей. При этом за месяц удельная стоимость новостроек комфорт- и эконом-класса в Москве поднялась на 20 тысяч рублей.

Риелторы отмечают, что студии впервые превысили стоимость в восемь миллионов рублей и подорожали в среднем на четыре процента. Цена однокомнатных квартир превысила 11 миллионов, двухкомнатные квартиры выросли в стоимости до 16 миллионов, а трехкомнатные — до 21 миллиона рублей.

В компании подчеркнули, что часто после резких скачков курса валют цены на жилье также повышаются, но потом стабилизуются.

Ранее риелторы отреагировали на информацию о переводе цен на квартиры в доллары.