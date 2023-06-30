Москвичей пригласили на празднование 120-летия известного сказочника

120-летие со дня рождения известного советского писателя, сказочника, художника-иллюстратора, режиссера-мультипликатора, одного из основателей отечественной анимации Владимира Сутеева отметят в среду, 5 июля, в павильоне «Книги» парка искусств «Музеон» в рамках фестиваля «Российская креативная неделя. Москва-фест», рассказали «Мосленте» организаторы мероприятия.

На празднике гостей ждут тематический квиз для детей по сказкам, иллюстрациям и мультфильмам Сутеева, розыгрыш лучших авторских книг из серии «Любимые сказки и картинки», интерактивное путешествие по страницам народных сказок, встреча со специальными гостями, современниками Сутеева. Начало в 17:00.

Владимир Сутеев — автор известных сказок «Кто сказал мяу?», «Терем-теремок», «Петя и Красная Шапочка», «Про бегемота, который боялся прививок». Он был иллюстратором книг Корнея Чуковского, Самуила Маршака и Сергея Михалкова, нарисовал героев книги «Котенок по имени Гав» Григория Остера.

Фестиваль «Российская креативная неделя. Москва-фест» пройдет в столице с 3 по 9 июля. В его рамках в «Музеоне» также состоятся встречи с известными писателями, режиссерами, сценаристами, искусствоведами, историками, блогерами, врачами. Подробнее с программой можно ознакомиться на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей» под Истрой впервые пройдет с участием Большого театра.