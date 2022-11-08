Эксперты восстановили облик мужчины по найденному пять лет назад скелету

Облик мужчины, чей скелет был найден пять лет назад вблизи СНТ «Орбита» в Пушкинском городском округе Подмосковья, восстановили эксперты, сообщает «МВД Медиа».

«В 2017 году был обнаружен труп с самозатягивающейся петлей в области шеи. На левой верхней части черепа имелись повреждения. Установлено, что останки принадлежат мужчине европейской внешности примерного возраста 23-30 лет, ростом приблизительно 175-185 сантиметров», — говорится в сообщении.

Стало известно, что его предполагаемый российский размер обуви 43,5. На месте были найдены кожаные туфли коричневого цвета (на стельке различима надпись VERSUS) и часы Rolex. Правоохранители уточняют, что на момент смерти у мужчины был 31 зуб, на нижней челюсти слева отсутствовал седьмой зуб.

Предположительно, он имел двойное гражданство: российское и греческое или испанское. В полиции предоставили вероятный прижизненный облик мужчины.

«В случае, если вы располагаете информацией о личности потерпевшего либо другими значимыми сведениями, просьба сообщить в ГУУР МВД России по телефонам +7 (495) 667-72-14, +7 (495) 667-70-15», — попросили правоохранители.

Ранее житель Подмосковья выкопал из могилы труп женщины для надругательства над ним. Тело было обнаружено в багажнике остановленного полицейскими в поселке Пригородное автомобиля.