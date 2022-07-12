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Раскрыта мошенническая схема от имени Пенсионного фонда

Раскрыта мошенническая схема от имени Пенсионного фонда
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Мошенническую смеху от имени представителей Пенсионного фонда России (ПФР) раскрыли сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Проспект Вернадского с коллегами. Они задержали в Москве 29-летнего мужчину, подозреваемого в краже крупной суммы у пенсионерки.

По данным ведомства, злоумышленник позвонил 91-летней москвичке и представился сотрудником ПФР. Он убедил женщину в необходимости замены наличности на новые купюры из-за якобы идущей в стране денежной реформы. Приехав домой к женщине, он выяснил, где лежат ее деньги, незаметно забрал их и скрылся. Сумма ущерба составила 1 миллион 330 тысяч рублей. В полицию обратились родственники пенсионерки.

По подозрению в преступлении оперативники угрозыска задержали ранее судимого за кражу россиянина, приехавшего из другого региона. Похищенные деньги он уже успел потратить. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования»).

Ранее у иностранца в Москве украли миллионы рублей под предлогом предоплаты за ремонт квартиры.

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