Стало известно о новой схеме мошенничества на AliExpress

О новой схеме мошенничества с использованием чужих ИНН на платформе AliExpress сообщают «Известия» со ссылкой на специалистов проекта Народного фронта «Мошеловка».

«На AliExpress для создания магазина требуется указать имя, ИНН и контактный номер телефона. Платформа, согласно установленным ею правилам, проверяет, зарегистрирован ли человек с таким именем и ИНН в ФНС как самозанятый или ИП. Но очевидно, не идентифицирует того, кто эти данные предоставляет: нет дополнительной проверки паспорта или других способов идентификации», — сообщила координатор платформы Евгения Лазарева.

Этим воспользовались злоумышленники и начали открывать магазины, оформляя их на самозанятых граждан, ничего не знающих об этой схеме. Товары заказчикам отправляются через популярные почтовые сервисы, но зачастую уже после заявленного срока доставки. В таком случае продавец получает деньги до того, как покупатель проверяет свой заказ. По данным эксперта, в посылке может оказаться подделка, кирпич или мусор.

При этом все претензии покупателей поступают к реальным владельцам ИНН, а злоумышленники получают денежные переводы до тех пор, пока их не разоблачат.

Ранее россиян предупредили об активности мошенников в «Черную пятницу». Он отметил, что злоумышленники придумали схему с поддельными сайтами и используют на них названия известных магазинов электроники.