В Подмосковье раскрыта схема краж у пенсионеров лжесоцработниками

Схема краж денег у пенсионеров лжесоцработниками раскрыта подмосковными полицейскими, сообщает «МВД Медиа».

«Злоумышленник вместе со своим знакомым приходил к пенсионерам под предлогом оказания социальной помощи и выдачи продуктовых наборов. Доверчивые пожилые люди беспрепятственно впускали мужчин в жилища. Пока один из правонарушителей отвлекал хозяев на кухне, другой проходил в комнату и похищал денежные средства и ценные вещи. После чего оба скрывались», — говорится в сообщении.

Лжесоцработники совершили вместе две кражи в Подмосковье. Общий ущерб составил порядка 1,5 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела по статье 158 («Кража») УК РФ.

Сообщается, одним из мошенников оказался 40-летний ранее судимый житель Ивановской области. Следствие установило, что он в одиночку совершил еще одно аналогичное преступление на территории Сергиево-Посадского городского округа. Он задержан и заключен под стражу. Его подельник разыскивается.

Ранее приезжие ограбили пенсионерку в Москве. На западе столицы два мигранта, действуя сообща, сорвали сумку с плеча 79-летней женщины, после чего скрылись.