Раскрыта схема мошенничества в онлайн-казино

Онлайн-казино и букмекеры стали отмывать деньги через счета пользователей. Об этом сообщила «Известиям» председатель правления НКО «Мобильная карта» Елена Шейкина.

Для перевода денег злоумышленники используют дропов — людей, через чьи счета проводятся операции. Одни из них даже не подозревают о потере личной информации, а другие добровольно продают личные данные за одну-пять тысяч рублей. При этом они даже не подозревают, что учувствуют в нелегальной схеме.

Жертвой мошенников россияне становятся, когда попадаются на уловку быстрого заработка денег. Например, они переходят в интернете по рекламной ссылке для получения джекпота.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с банковскими приложениями.