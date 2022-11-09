Россиян предупредили о схеме мошенничества с использованием фитнес-приложений

О схеме мошенничества с использованием фейковых фитнес-приложений предупредили россиян «Известия» со ссылкой на специалистов «Лаборатории Касперского».

«Человеку предлагают скачать приложение с онлайн-курсом домашних тренировок или планом диеты за сумму не более 29 рублей. При этом для установки нужно ввести данные банковской карты в самом приложении или на конкретном сайте, а также согласиться с условиями, написанными мелким шрифтом», — говорится в сообщении.

Это, по словам эксперта по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Игоря Головина, схема онлайн-мошенничества. Она выражается в описании реальных условий оплаты с помощью мелкого шрифта.

В результате злоумышленники ежемесячно начинают списывать деньги — от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. По данным специалистов, получить средства обратно практически нереально, поскольку найти аферистов в сети крайне сложно.

Ранее была раскрыта схема мошенничества с вирусной рассылкой писем от «госорганов». Злоумышленники предлагают скачать приложение для «безопасного» пребывания в интернете.