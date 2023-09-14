Раскрыта новая схема мошенничества с банковскими счетами

Лжебанкиры стали призывать россиян «обновить счета» якобы для защиты от мошенников. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ВТБ.

Телефонные аферисты связываются со своими жертвами и заявляют о подозрительных операциях на их счетах, присылая в подтверждение фальшивые документы с логотипом и печатью банка. Далее они рекомендуют выполнить процедуру обновления единого лицевого счета для дополнительной защиты и временно перевести деньги на якобы безопасный счет. При этом россиянам предлагают застраховать любую сумму свыше тысячи рублей за счет «резервного фонда банка», а в качестве компенсации за неудобства обещают повышенную ставку по вкладу.

По словам старшего вице-президента, руководителя департамента цифрового бизнеса ВТБ Никиты Чугунова, банк никогда не будет просить обновить счет, а заблокирует его при подозрительных операциях. Россиянам также напомнили, что сотрудники банка не связываются с клиентами через мессенджеры.

Ранее московская чиновница отдала мошенникам девять миллионов рублей.