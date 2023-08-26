Схема мошенничества с информированием о ложном диагнозе раскрыта в Москве, сообщает столичная прокуратура. Представившиеся врачами 44-летний мужчина и 36-летняя женщина сообщили 77-летней пенсионерке о заболевании крови и продали ей «лекарство» от него за 480 тысяч рублей.

По информации ведомства, мужчина позвонил пожилой женщине, рассказал ей о якобы поставленном диагнозе и предложил купить дорогостоящие препараты, которые «ее спасут». Перепуганная пенсионерка согласилась.

Сообщница мошенника, переодевшись в медицинский халат, принесла проживающей на улице Руднева жертве заполненную витаминами таблетницу и забрала деньги.

Преступников задержали. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Вскоре они предстанут перед судом.

Ранее в Москве раскрыли схему мошенничества под видом оказания юридических услуг.