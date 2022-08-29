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Вчера в 23:32
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В Москве раскрыта схема нелегального обналичивания сотен миллионов рублей

В Москве раскрыта схема нелегального обналичивания сотен миллионов рублей
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Схема нелегального обналичивания сотен миллионов рублей в Москве раскрыта столичными полицейскими, сообщает «МВД Медиа».

«Злоумышленники действовали вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей. В нарушение действующего законодательства они осуществляли банковские операции, используя расчетные счета подконтрольных организаций, которые в качестве основного вида деятельности декларировали услуги в сфере строительства», — говорится в сообщении.

По данным правоохранительных органов, управление осуществлялось с использования системы удаленного доступа к счетам «Банк-Клиент». За обналичивание денег злоумышленники получали не менее трех процентов от каждой транзакции, обналичив в общей сложности около 738 миллионов рублей. Преступный доход участников группы составил свыше 22 миллионов рублей.

Обвинение по части 2 статьи 172 УК РФ («Осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере») предъявлено двум жители Москвы и области 51 и 52 лет. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее была раскрыта схема нелегального обналичивания денег со 100-миллионным оборотом. Злоумышленники занимались финансовым обслуживанием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

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