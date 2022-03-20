Раскрыты новые схемы обмана россиян мошенниками

Мошенники начали обманывать россиян, опираясь на актуальную повестку. Новые схемы злоумышленников раскрыли «Известия».

Известны случаи, когда аферисты предлагают жертвам купить с внесением предоплаты отсутствующие запчасти к автомобилям или комплектующие к компьютерам. После получения средств мошенники скрываются. Кроме того, злоумышленники начали предлагать платное оформление карточек Visa или MasterCard, обещая, что они якобы будут работать за рубежом.

Еще один популярный обман связан с обменом валюты. Рядом с банкоматами появились люди, предлагающие обменять деньги. Россиян предупредили, что при участии в подобных операциях можно лишиться средств из-за обсчитывания, подмены купюр или ограбления.

Ранее стало известно, что злоумышленники начали звонить гражданам от имени Минздрава и советовать закупиться лекарствами впрок. Таким образом злоумышленники повышают панику и создают искусственный ажиотаж.