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21:42, 21 декабря 2022
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Названы регионы России с самыми большими скидками на жилье в ипотеку

Названы регионы России с самыми большими скидками на жилье в ипотеку
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Регионы России с самыми большими скидками на жилье «Известиям» назвали эксперты сервиса «Домклик». По их словам, наибольший дисконт на квартиры был отмечен в Москве и Татарстане. Размер скидки был определен как разница между стоимостью объекта недвижимости, на который оформляется ипотека, и стоимостью, указанной изначально в объявлении.

«Сильнее всего в ноябре изменилось поведение продавцов в Москве и Татарстане: величина торга увеличилась на 1 процент и 0,9 процента соответственно. Это может свидетельствовать об обострении конкуренции за покупателей между первичным и вторичным рынками жилья в указанных регионах на фоне ожидания окончания действия программы льготной ипотеки», — сообщила руководитель аналитического центра дивизиона «Домклик» Сбербанка Мария Ромчанова.

По словам специалистов, скидки на вторичном рынке жилья в Татарстане в среднем составили 2,7 процента. В Москве размер дисконта в ноябре оказался в среднем 2,3 процента против 1,3 процентов в октябре, в Башкортостан — 2,2 процента.

Ранее были названы города Подмосковья с максимально подешевевшим жильем.

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