Подмосковный склад Wildberries обокрали почти на миллион рублей

Неизвестные обокрали склад Wildberries в подмосковной Электростали почти на миллион рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Накануне в полицию обратился юрист Wildberries. Он сообщил, что со склада маркетплейса в поселке Случайный в городском округе Электросталь неизвестные украли товар, в том числе чайники, камеры видеонаблюдения, электробритвы и прочее. Ущерб составил почти один миллион рублей», — сообщил собеседник агентства.

По его данным, к преступлению могут быть причастны сотрудники склада. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»), пишет ТАСС.

Ранее была раскрыта новая мошенническая схема от имени «менеджеров Ozon».