10:13, 30 мая 2023
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Три человека сгорели в пожаре на складе в Подмосковье
Тела трех человек нашли после пожара в пункте приема металлолома в Одинцове.
Фото: Telegram-канал «Прокуратура Московской области»
Три человека сгорели в пожаре в Одинцове, сообщает прокуратура Московской области.
«Одинцовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — говорится в пресс-релизе.
По данным ведомства, пожар произошел в ночь на вторник, 30 мая, на складе пункта приема металлолома на улице Западной. После его тушения были обнаружены тела трех погибших.
Ранее сообщалось о трупе пристегнутого наручниками к посудомоечной машине мужчины. Тело нашли после тушения пожара на улице Бойцовой в Москве.