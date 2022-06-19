Раскрыто среднее время прибытия скорой помощи в Москве

Среднее время прибытия бригады скорой помощи на вызовы в экстренной форме в Москве составляет 10,4 минуты. Информацию об этом раскрыл главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов в беседе с mos.ru.

«Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова — крупнейшая в городе медицинская организация, в которой трудятся свыше 12 тысяч профессионалов своего дела. В городе равномерно развернуто 60 подстанций скорой помощи. Каждые сутки бригады совершают более 12 тысяч выездов, это свыше 4,5 миллиона в год», — рассказал Плавунов.

Врач отметил, что у столичных фельдшеров есть самое современное медицинское оборудование. По словам Плавунова, оснащение бригад московской скорой помощи за последние 10 лет существенно модернизировалось. «Кто бы мог подумать, что на догоспитальном этапе лечения бригады скорой помощи в экстренных ситуациях будут проводить пациенту УЗИ или биохимический анализ крови», — сказал он.

Ранее Плавунов сообщил, что прибытие медиков на дорожно-транспортное происшествие осуществляется менее чем за восемь минут.