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Названа скорость прокладывания тоннеля московского метро

Названа скорость прокладывания тоннеля московского метро
Фото: Официальный сайт Мэра Москвы

Средняя скорость прокладывания тоннеля с помощью щита в московском метро — примерно 10 метров в сутки и около 300 метров в месяц. Эти данные приводит официальный сайт мэра Москвы.

Управляет проходкой ведет оператор-пилот. Он сидит внутри щита в специально оборудованной кабине. Операторы работают в две смены по 12 часов. Руководят процессом изнутри щита и через удаленный центр управления специалисты отдела по механизированной проходке АО «Мосинжпроект».

Скорость щита зависит также от его размера. К примеру, у шестиметровой «Марины» она составляет примерно 250 погонных метров в месяц, а у десятиметрового щита-гиганта «Лилия» — 350–400.

Ранее был назван средний возраст вагонов столичного метро. С 2011 года он снизился в два раза — с 22 до 12 лет.

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