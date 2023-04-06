В Москве расширили программу скрининга новорожденных

О расширении столичной программы скрининга новорожденных до выявления 36 наследственных заболеваний в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Впервые в столице проводится анализ ПЦР на спинальную мышечную атрофию и первичный иммунодефицит.

Градоначальник пояснил, что при выявлении патологий врачи могут незамедлительно приступать к лечению новорожденного. Расширенное исследование проводят в Московском центре неонатального скрининга Морозовской детской городской клинической больницы.

Собянин напомнил, что программа была запущена в 2006 году и тогда проверка проводились по пяти заболеваниям. В 2019 году их список увеличился до 11 наименований.

По данным мэра, в 2022 году обследования здесь прошли более 110 тысяч детей. Всего было выявлено 99 различных заболеваний. Все малыши с патологиями получают необходимое лечение, а также бесплатные лекарственные препараты и специальное питание.

Ранее Собянин анонсировал благоустройство территорий более 160 школ и детсадов. По его словам, пространства для учащихся обновят к 1 сентября.