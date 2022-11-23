Спрос на приобретение недвижимости в ОАЭ со стороны жителей столицы в октябре текущего года увеличился на 5,24 процента относительно сентября. О том, что москвичи начали скупать жилье в популярной для отдыха стране, «Ленте.ру» сообщили аналитики компании Skolkovo Realty.

Специалисты компании рассказали, интерес москвичей к курортной недвижимости растет уже несколько месяцев подряд. Число обращений, связанных с покупкой квартир в ОАЭ в октябре 2022 года оказалось на 398,51 процента выше, чем годом ранее.

По сравнению с октябрем 2020 года число обращений увечилось на 1519,43 процента. За период с января по октябрь запросов со стороны жителей российской столицы было на 213,86 процента больше, чем в аналогичный период предыдущего года, сообщили аналитики.

Ранее также сообщалось, что жители столицы начали скупать жилье в Таиланде.