В Подмосковье заметили «сладкую» иномарку

«Они явно не знают про колу с хлебными крошками и голубями, там был бы полный перекрас кузова, а с голубей не спросишь», «Это теперь конфинити», «Это какая-то сказочная фея сделала, мукой и конфетами», «Получается, сладкая машина», — прокомментировали ролик подписчики Telegram-канала «Что там в Москве?»

На капоте Infinity хулиганы также оставили оскорбительную надпись.

Ранее автомобиль из популярного с 2005 по 2009 год телешоу «Такси» на ТНТ заметили во дворе подмосковных Химок.