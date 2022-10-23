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19:52, 23 октября 2022
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В Подмосковье заметили «сладкую» иномарку

В Подмосковье заметили «сладкую» иномарку
Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Обсыпанную мукой, конфетами и крупой иномарку заметили в подмосковных Мытищах. Очевидцы сняли авто на видео, опубликованные в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

«Они явно не знают про колу с хлебными крошками и голубями, там был бы полный перекрас кузова, а с голубей не спросишь», «Это теперь конфинити», «Это какая-то сказочная фея сделала, мукой и конфетами», «Получается, сладкая машина», — прокомментировали ролик подписчики Telegram-канала «Что там в Москве?»

На капоте Infinity хулиганы также оставили оскорбительную надпись.

Ранее автомобиль из популярного с 2005 по 2009 год телешоу «Такси» на ТНТ заметили во дворе подмосковных Химок.

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