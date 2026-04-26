Следователи за несколько часов нашли убийцу москвички

Вечером 25 апреля на западе Москвы было обнаружено тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Об этом сообщило Главное управление Следственного комитета (СК) по столице.

Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В ходе следственных мероприятий — допроса свидетелей, изучения записей видеокамер и иных оперативно‑розыскных действий — всего за несколько часов удалось установить личность подозреваемого. Им оказался местный житель 1982 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства.

22 апреля сообщалось, что в подмосковном Серпухове рядом с мусорными контейнерами нашли тело новорожденной девочки с многочисленными ножевыми ранениями. Было возбуждено уголовное дело по статье 106 («Убийство матерью новорожденного ребенка») УК РФ. Обстоятельства произошедшего и личность матери уточняются.