11:44, 31 августа 2023
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Следовавший из Махачкалы в Москву автобус попал в смертельное ДТП
Женщина погибла при столкновении фуры с автобусом, ехавшим из Махачкалы в Москву.
Фото: Прокуратура Саратовской области
Женщина скончалась при столкновении фуры с автобусом, ехавшим из Махачкалы в Москву. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.
По информации ведомства, ночью 31 августа фура Mercedes-Benz столкнулась с остановившимся на обочине автобусом Neoplan, который ехал из Махачкалы в Москву.
В результате аварии одна пассажирка автобуса не выжила. Среди пассажиров есть пострадавшие, в том числе дети. Они госпитализированы.
Ранее мужчина едва не погиб из-за грузовика на МКАД и попал на видео.