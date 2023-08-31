Следовавший из Махачкалы в Москву автобус попал в смертельное ДТП

Женщина скончалась при столкновении фуры с автобусом, ехавшим из Махачкалы в Москву. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

По информации ведомства, ночью 31 августа фура Mercedes-Benz столкнулась с остановившимся на обочине автобусом Neoplan, который ехал из Махачкалы в Москву.

В результате аварии одна пассажирка автобуса не выжила. Среди пассажиров есть пострадавшие, в том числе дети. Они госпитализированы.

Ранее мужчина едва не погиб из-за грузовика на МКАД и попал на видео.