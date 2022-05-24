Московская служба занятости расширила базу вакансий до 340 тысяч

Московская служба занятости «Моя работа» заключила соглашение с сервисом для поиска работы и подбора персонала Работа.ру и расширила базу вакансий до 340 тысяч, сообщила «Мосленте» пресс-служба мэрии города.

«Это даст возможность предлагать горожанам еще больше разнообразных вариантов трудоустройства, соответствующих их профилю, квалификации, опыту и уровню образования, и в значительной степени упрощает работу наших карьерных консультантов, делая подбор вакансий более точным и эффективным», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Теперь вакансии Работы.ру загружаются в агрегированную базу службы занятости. Ее карьерным консультантам во внутренней программе будут доступны новые предложения из базы вакансий. Во время интервью с кандидатом специалисты могут выстраивать фильтры — уровень желаемой заработной платы, формат, условия и режим работы, приоритетный район трудоустройства, особые потребности соискателя.

При самостоятельном поиске работы соискатели будут автоматически переходить на сайт платформы Работа.ру и откликаться на подходящие предложения, говорится в сообщении.

В структуру службы занятости населения города Москвы входит 57 отделов трудоустройства, большинство которых расположены в центрах госуслуг «Мои Документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг находятся на улице Щепкина, дом 38, строение 1, и улице Шаболовка, 48. Специализированный центр занятости «Моя карьера» для граждан старше 50 лет, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи открыт для москвичей на улице Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Кадровый центр для сотрудников, находящихся под риском увольнения, работает на улице Куусинена, 2, строение 1.

Ранее россияне назвали желаемый доход за работу без отпусков и выходных. Мужчины при этом хотят получать на 24 процента больше, чем женщины.